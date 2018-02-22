Тесть и теща Трампа получат гражданство США (видео)
13:00, 22 февраля 2018Мир
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Члены семьи американского президента вскоре станут гражданами США.
Тесть и теща Трампа больше не мигранты. Члены семьи американского президента вскоре станут гражданами США.
Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на адвоката семьи.
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По его словам, родители Мелании Трамп, которые раньше жили в Словении, находятся в США на законных основаниях. Впрочем, когда именно тесть и теща Трампа переехали в Америку и на каких условиях получили Green Card, юрист не уточнил.
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