Впервые после войны возобновлено авиасообщение между Грузией и Россией

Прямое авиасообщение между двумя странами было прервано во время российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года.

В 2014 году стороны договорились о возобновлении регулярных рейсов, на что получили разрешение семь российских и две грузинские авиакомпании. Как сообщил корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе, наиболее важным в Грузии считают возвращение авиакомпании "Аэрофлот", которая будет выполнять два-три рейса в "московском направлении" в сутки. Грузинская авиакомпания "Айрзена", в свою очередь, настаивает на полетах не только в Москву, но и другие российские города.

Читайте такжеВ Тбилиси считают, что Россия начала войну в Украине из-за безнаказанности после агрессии в ГрузииВозможность возобновления прямых рейсов между Россией у Грузией обсуждалась на пражских встречах представителей двух стран. Сначала дипломаты договорились о прямых чартерных рейсах, которые выполнялись ежедневно, но разрешение на перелет выдавалось отдельно в каждом случае.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе назвал возобновление регулярных полетов "позитивным шагом" в улучшении отношений двух стран. Он отметил, что прямые рейсы между Москвой и Тбилиси увеличат число туристов из России.

Между Россией и Грузией до сих пор не восстановлены дипломатические отношения.