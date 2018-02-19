Лавров обвинил НАТО в российской агрессии в Украине

Глава МИД РФ считает, что "украинский кризис" стал следствием той политики, которую США и страны НАТО проводили после окончания "холодной войны".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия вторглась в Крым и на Донбасс из-за расширения НАТО на Восток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД России, об этом он сказал в интервью сербскому информагентству «БЕТА».

«Украинский кризис не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания «холодной войны», - заявил Лавров.

По его словам, «вместо того, чтобы воспользоваться уникальным историческим шансом и сформировать подлинно общеевропейскую структуру безопасности и сотрудничества, Запад сделал выбор в пользу расширения НАТО вопреки всем обещаниям, которые давались руководителями США и многих европейских стран в 1990 году о том, что Альянс ни на дюйм не продвинется на Восток».

«Это не было записано в каких-то договорах и юридических документах (наверное, нужно это было сделать), но тогда была достигнута так называемая «джентельменская договоренность», которая была, по сути, растоптана нашими западными коллегами. Наверное, на будущее будем стараться лучше понять, кто джентльмен, а кто нет. Но те официальные документы из американских архивов, которые совсем недавно были рассекречены, однозначно показывают, что такие железные заверения давались по линии диалога между СССР и США, по линии контактов между Москвой и Берлином, Москвой и Парижем», - отметил глава МИД РФ.

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По его утверждению, для России «не явилось сюрпризом то, что произошло в Украине».

«Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрала НАТО. После того, как закончилась «холодная война», состоялось три волны расширения Альянса, и с каждой такой волной его военная инфраструктура приближалась все ближе и ближе к российским границам», - сказал он.

Лавров убежден, что теперь в эту игру хотят втянуть и Балканы, поставив балканские страны перед выбором: либо вы с Западом, либо вы с Россией.

«Такой же выбор требовали сделать от Украины», - подчеркнул он.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После аннексии украинского Крыма Россия начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжаются с середины апреля 2014 года.