Оккупанты ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом - погранслужба

Официальных комментариев российских пограничников по поводу снятия своих блокпостов на админгранице с аннексированным Крымом нет.

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что российские пограничники ликвидируют блок-посты на административной границе с аннексированным Крымом.

Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

По его словам, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», а 14 февраля проводят мероприятия по ликвидации поста напротив «Чонгара».

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Сорока отметил, что российские пограничники снимают свои блок-посты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.

«Это никоим образом не влияет на работу украинских служб, украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме», – отметил он.

Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.

Ранее сообщалось, что полиция усилит меры безопасности на административной границе с аннексированным Крымом. Как заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, новая система безопасности будет аналогична той, что действует в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Она предусматривает в том числе и установление на административной границе блокпостов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.