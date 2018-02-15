Оккупанты ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом - погранслужба
В Госпогранслужбе Украины сообщают, что российские пограничники ликвидируют блок-посты на административной границе с аннексированным Крымом.
Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.
По его словам, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», а 14 февраля проводят мероприятия по ликвидации поста напротив «Чонгара».
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Сорока отметил, что российские пограничники снимают свои блок-посты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.
Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.
«Это никоим образом не влияет на работу украинских служб, украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме», – отметил он.
Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.
Ранее сообщалось, что полиция усилит меры безопасности на административной границе с аннексированным Крымом. Как заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, новая система безопасности будет аналогична той, что действует в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Она предусматривает в том числе и установление на административной границе блокпостов.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.