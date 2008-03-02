Путин проголосовал за нового президента России (фото)

12:17, 02 марта 2008
Мир
1356

Избирательный участок имеет номер 2074

Владимир Путин. Фото Reuters
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах нового президента России, сообщает ИТАР-ТАСС. Вместе с Путиным на избирательный участок приехала его супруга Людмила .

Избирательный участок, на котором голосует чета Путиных, имеет номер 2074 и расположен в главном здании Российской академии наук. Президент с супругой сразу прошли за столик для получения бюллетеней и, завершив все формальности, проследовали в кабину для голосования.

Во время голосования главы государства вход на участок для остальных избирателей не ограничивался, голосование проходило в обычном режиме, отмечает Газета.ру

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter