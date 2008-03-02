Путин проголосовал за нового президента России (фото)

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах нового президента России, сообщает ИТАР-ТАСС. Вместе с Путиным на избирательный участок приехала его супруга Людмила .

Избирательный участок, на котором голосует чета Путиных, имеет номер 2074 и расположен в главном здании Российской академии наук. Президент с супругой сразу прошли за столик для получения бюллетеней и, завершив все формальности, проследовали в кабину для голосования.

Во время голосования главы государства вход на участок для остальных избирателей не ограничивался, голосование проходило в обычном режиме, отмечает Газета.ру.