Жириновский проговорился о сотнях ликвидированных в Сирии "вагнеровцев" (видео)

Жириновский заявил, что у Сирии "большая группа погибла". Затем добавил, что "300 семей остались без отца, без мужа".

В предвыборным порыве, Жириновский ляпнул. В Сирии убили 300 вагнеровцев. От сюда и минута молчания,в госдуме. pic.twitter.com/M9U5714uut — Евдокимов Валентин (@evdok9) February 16, 2018

Скандальный российский политик Владимир Жириновский проговорился о гибели наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии.

Соответствующее видео с пресс-конференции появилось в Twitter. Жириновский пожаловался, что у трудоспособных мужчин в РФ нет работы, оправдывая то, что они воюют.

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)"Вот сейчас в Сирии большая группа погибла. Это что, вдовы остались. Не важно, что они не были официальными военнослужащими - они наши, русские мужчины. И 300 семей остались без отца, без мужа", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.