Жириновский проговорился о сотнях ликвидированных в Сирии "вагнеровцев" (видео)
— Евдокимов Валентин (@evdok9) February 16, 2018
В предвыборным порыве, Жириновский ляпнул. В Сирии убили 300 вагнеровцев. От сюда и минута молчания,в госдуме. pic.twitter.com/M9U5714uut
Скандальный российский политик Владимир Жириновский проговорился о гибели наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии.
Соответствующее видео с пресс-конференции появилось в Twitter. Жириновский пожаловался, что у трудоспособных мужчин в РФ нет работы, оправдывая то, что они воюют.
Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)"Вот сейчас в Сирии большая группа погибла. Это что, вдовы остались. Не важно, что они не были официальными военнослужащими - они наши, русские мужчины. И 300 семей остались без отца, без мужа", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.
В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.
В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.