Около миллиона человек вышли на улицы Рима с протестом против реформы рынка труда

В Риме на демонстрацию в защиту прав трудящихся вышли около миллиона человек . По призыву крупнейшего профсоюза Всеобщей итальянской конфедерация труда (ВИКТ) люди протестуют против планов премьер-министра Маттео Ренци реформировать рынок труда, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агенство AFP.

В манифестации участвуют и другие профсоюзы, а также студенты, приехавшие из разных районов страны.

Звучат призывы увеличить занятость и защитить трудовые права молодежи.

Читайте такжеСМИ Италии: Европа движется в сторону экономической войны

Глава ВИКТ Сузанна Камуссо заявила, что акция проводится прежде всего в защиту "безработных, бесправных, всех тех, кто страдает, кто не уверен в завтрашнем дне". По словам Камуссо, профсоюз не откажется от борьбы за изменение политики правительства; следующая акция протеста намечена на 8 ноября.

Безработица среди молодежи в Италии - третьей экономике еврозоны - превышает 44 процента, достигая рекордного уровня. При этом, среди молодых людей особенно высок процент работающих по временным контрактам, которые предоставляют весьма ограниченную социальную защиту и помощь.

Маттео Ренци, пытаясь оздоровить экономику и привлечь новые иностранные инвестиции, хочет, в первую очередь, облегчить процедуру сокращения рабочих мест и ограничить социальные выплаты.

Профсоюзы и большинство левых партий возмущены этими планами.