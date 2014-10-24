На границе с Украиной РФ разместила мобильные войска – НАТО
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявляет, что Россия до сих пор имеет на востоке Украины свои войска.
Несмотря на частичный отвод российских войск, непосредственно у границы с Украиной развернуты мобильные группировки российской армии. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на агентство Reuters.
"Мы наблюдали достаточно заметный вывод российских сил с украинской территории, но на востоке Украины, безусловно, остаются российские войска", - сказал генерал на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО в Монсе (Бельгия).
Читайте такжеАдмирал США: Россия должна полностью вывести свои войска из Украины
По его словам, на границе с Украиной с российской стороны также размещена боеспособная группировка российской армии, что может служить рычагом давления на соседнее государство.
Напомним, Москва продолжает отрицать, что регулярные российские подразделения принимают участие в боевых действиях на территории Украины.