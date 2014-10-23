Президент Литвы: Жизнь научит Россию соблюдать правила

Россия должна нести ответственность за свои действия и уважать международный правопорядок.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте перед началом саммита ЕС, который проходит в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Необходимо нести ответственность за свои действия и уважать соседей", - заявила Грибаускайте.

"Жизнь научит Россию жить по правилам", - ответила президент Литвы на вопрос журналистов о том, как заставить РФ действовать по правилам.

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Кроме этого, Даля Грибаускайте отметила, что Литва готова помогать Украине в финансировании поставок газа.

Напомним, президент Литвы недавно заявила, что страна сможет обойтись без российского газа, поскольку в скором времени планирует запуск терминалов сжиженного газа.

Саммит ЕС состоится в Брюсселе 23-24 октября. Сообщалось, что главы государств и правительств стран-членов ЕС обсудят кризис в Украине, в частности то, каким образом достичь полной реализации минских договоренностей.