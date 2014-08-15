МИД: Россия несет ответственность за то, чтобы боевики не совершали провокаций с грузом

Российская Федерация несет всю ответственность за то, чтобы террористы, которые имеют оперативный контроль за ситуацией в определенных районах Луганской области, не совершали каких-либо провокаций против инициированной Президентом Украины Петром Порошенко Международной миссии гуманитарной помощи для нужд гражданского населения Луганщины, а также против персонала Международного комитета Красного Креста (МККК) во время исполнения их миссии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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"С целью избежания провокаций был достигнут ряд технических договоренностей, которые позволяют задать для действий российской стороны рамки, определенные и контролируемые Украиной и международными институтами, в частности МККК и ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Также МИД уточняет, что речь идет о пограничном и таможенном контроле, а также надлежащем оформлении гуманитарной помощи в соответствии с законодательством Украины, которые будут осуществлять уполномоченные органы Украины за содействие и мониторинга МККК и ОБСЕ.

"Все гуманитарные грузы, включительно с российской гуманитарной помощью, будут доставляться до мест назначения, которые находятся под оперативным контролем террористов, исключительно МККК. Комитет будет обеспечивать также все логистические аспекты, связанные с хранением и распределением помощи", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ сообщали, что конвой РФ с 280 белыми КамАЗами с гуманитарным грузом для жителей Донбасса продолжает движение.

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Отмечается, что вопрос о гуманитарном коридоре для прохождения российской колонны пока что, как и ранее, остается открытым. Пока не ясно, где, когда и каким образом будет распределяться гуманитарный груз, направленный Россией.

Однако, СНБО и Красный Крест не однократно заявляли, что не имеют информации о местонахождении российского гуманитарного конвоя.