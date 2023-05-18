Спикер побывал на заводе, где производятся эти системы.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время своего визита в Норвегию заявил, что Украина получит еще больше систем ПВО NASAMS.

Как сообщается в Telegram-канале ВР, Стефанчук посетил предприятие в Норвегии, где производят это вооружение.

"Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть в Украине и нам нужно больше. И их будет больше!!! Скоро! Совсем скоро!",- написал Стефанчук.

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По его словам, вместе с президентом Kongsberg Defence&Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга Масудом Гаракхани он обсудил увеличение поставок противовоздушных систем для Вооруженных Сил Украины.

"Чтобы еще эффективнее сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от брутальных атак, которые РФ продолжает осуществлять против Украины", - добавил Стефанчук.

NASAMS на защите украинского неба

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS защищает украинское небо от российских ракет с ноября прошлого года. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что за 5 месяцев работы ЗРК было уничтожено более 100 ракет и дронов, которыми агрессор атаковал Украину. В новогоднюю ночь эти комплексы продемонстрировали высокую эффективность.

Справка УНИАН. NASAMS - это передвижной ЗРК, норвежско-американского производства. Он может перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 16 км.

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