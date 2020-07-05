Зеленский: комплекс "Нептун" усилит позиции Украины на Черном и Азовском морях

По словам президента, сейчас в Украине ведется активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что принятие на вооружение комплекса «Нептун» сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

Читайте такжеРакетные комплексы "Нептун" и "Вильха-М" не будут профинансированы по линии Гособоронзаказа – военный эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил ВСУ в Одессе.

«Сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники», - отметил он.

Президент также добавил, что испытание отечественного ракетного комплекса «Нептун» является самым важным для Украины. «Принятие его на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей», - отметил он.

Кроме того Зеленский добавил, что в ближайших планах Украины получить катера Island и Mark VI в рамках военной помощи со стороны США.

Также Зеленский выразил благодарность за постоянную поддержку Украины всем международным партнерам.

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба Вооруженных сил, РК-360 МЦ «Нептун» разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей. Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов: крейсер, эсминец, фрегат, корвет, - десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп, десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, при любой погоде и в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram