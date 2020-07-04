ВМС в следующем году планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы крылатых ракет "Нептун" - командующий

Два комплекса «Нептун» планируют разместить на побережье Черного моря, еще один - на побережье Азовского моря.

Военно-морские силы Украины в следующем году планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы крылатых ракет "Нептун".

Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, когда «Нептуны» могут стать на вооружение.

«Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять, - заявил Неижпапа.

Он отметил, что ВМС примут на вооружение эти комплексы в 2021 году.

«По вопросу «когда», думаю, в следующем году. А о «сколько», отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два - на Черном море, один - на Азовском», - добавил Неижпапа.

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Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба Вооруженных сил, ЖК-360 МЦ "Нептун" разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, при любой погоде и в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

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