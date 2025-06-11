Россияне похвалили Т-90М, которые "метают" башню от попадания обычного FPV-дрона.

На сайте российской Службы внешней разведки было опубликовано довольно странное интервью с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, где он затронул тему западных ОБТ (основных боевых танков - УНИАН). При желании на сайте ведомства можно ознакомиться с полной версией.

Обращает на себя внимание унизительная оценка западной "брони". Особенно досталось британскому танку.

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"Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челенджер", скорее из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - заявил Чемезов.

В то же время он похвалил немецкий Leopard, подчеркнув, что его выполнили на высоком уровне. По словам чиновника, танк имеет "современные компоненты, систему управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями".

Относительно американского танка M1 Abrams, Чемезов был довольно лаконичным.

"В целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего", - считает он.

Как и следовало ожидать, россияне не избежали возможности похвалить собственные ОБТ. По словам Чемезова, Т-90М "Прорыв" имеет преимущество над западными машинами в огневой мощи, броне и подвижности.

"У него более длинная "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита. Бывали случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, а она сохраняла боеспособность", - добавил кремлевский управленец.

Российская бронетехника - реальный потенциал

Чтобы оценить "уровень" этих заявлений, достаточно просто посмотреть на видео, которые можно найти в Сети. В частности, в 2023 году украинские гвардейцы уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". Поэтому, как можно понять, атаки FPV-дронами нередко приводят к полному уничтожению Т-90М.

На других кадрах можно видеть так называемый "синдром вращающейся башни". Это когда башня Т-90М начинает неуправляемо вращаться, делая танк неспособным к ведению боя.

Несмотря на все это, Т-90М остается лучшим танком россиян, ведь их "Армата" нового поколения фактически полностью провалилась. Как писал в прошлом году УНИАН, за все годы было построено всего несколько десятков таких танков.

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