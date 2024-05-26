Отмечается, что российские оккупанты бросают редкие и дорогостоящие машины из-за одной нелепой проблемы.

Т-90М "Прорыв" - самый современный, передовой российский боевой танк и, по крайней мере, по словам Владимира Путина, "лучший танк в мире". Он оснащен новейшей версией 125-мм пушки со стабилизацией, сложной многослойной комбинированной броней с дополнительной взрывозащитой и передовым электронным комплексом с панорамным прицелом, тепловизором и зашифрованной цифровой связью.

Издание Forbes пишет, что хоть и выглядит это впечатляюще, но в действии Т-90М имеет недостаток, которого ранее не было у других российских танках – любые повреждения приводят к тому, что башня начинает неуправляемо вращаться, делая танк неспособным к ведению боя. Эта досадная ошибка, "синдром вращающейся башни", может объяснить многочисленные боевые потери, а также то, почему так много брошенных Т-90М, уничтоженных бомбами с беспилотников, сброшенными через открытые люки.

"Прорыв" против "Брэдли"

Самый известный случай вращения башни произошел в знаменитой дуэли между Т-90М и парой украинских M2 "Брэдли". Смелый, но, по идее, безнадежный ход: тяжелая лобовая броня Т-90М должна была отбиваться от малокалиберных угроз, но после нескольких попаданий башня танка начала вращаться по часовой стрелке.

Вращение башни означало, что у русских не было шансов вести точный ответный огонь; их машина была просто мишенью. Башня продолжала вращаться до тех пор, пока ствол орудия не врезался в дерево, что физически остановило его. Позже танк уничтожили беспилотником. И таких случаев много.

Поворот мертвеца

Теория предполагает ситуацию, когда незначительные попадания пробивают башню и убивают или ранят члена экипажа, который падает на панель управления. Согласно этой теории, расположение рычагов управления башней такое, что человек, навалившийся на них, всегда вращается по часовой стрелке.

Эту теорию опровергает тот момент, что в анализируемых случаях члены экипажа покинули танк, то есть погибших или серьезно раненых не было.

Второе теория заключается в том, что проблема связана с системой управления огнем. Пушка Т-90М оснащена автоматической системой наведения, которая поворачивает башню, чтобы держать орудие наведенным на заданную цель. Теория гласит, что повреждение оптики посылает ложный сигнал в систему управления огнем, что приводит к неконтролируемому вращению башни.

Третье, похожее объяснение связано с защитным комплексом танка. Т-90М оснащен лазерным приемником предупреждения. Он подает сигнал тревоги, когда танк освещается лазером, к примеру, наводящим ракету Hellfire. В дополнение к предупреждению система автоматически поворачивает башню так, чтобы пушка была направлена в сторону угрозы, и выпускает специальные сигнальные ракеты, чтобы сбить с толку лазерное наведение. Датчики, опять же, внешние, поэтому любое повреждение может вызвать ложный сигнал, приводящий к повороту башни.

В отличие от предыдущих российских танков, Т-90М оснащен электрическим, а не гидравлическим механизмом поворота башни. Эта система похожа на ту, что используется в современных танках, и значительно быстрее, чем старая гидравлическая система. Однако другие считают, что причиной проблемы является электрическая цепь, если при определенном уровне удара в ней возникает короткое замыкание и она выходит из строя.

Штурмовой сарай вместо Т-90М

Очевидным способом предотвратить вращение башни было бы превращение Т-90М в "танки-черепахи". Это полевые импровизации, которые добавляют бронированную надстройку, покрывающую всю машину, придавая ей вид передвижного сарая.

Дополнительная броня призвана смягчить эффект от ударов. Она также увеличивает вес, снижает обзорность и препятствует вращению башни. Эта модификация была замечена на Т-72, Т-80 и Т-62. Установка черепашьего панциря на Т-90М, безусловно, устранит проблему вращения башни, но при этом превратит Т-90М в штурмовой сарай, а не в танк, способный бороться с другими машинами.

Стоит отметить, что россияне с каждым танком теряют миллионы долларов. По некоторым оценкам, Т-90М стоит около 4,5 миллиона долларов. При этом Россия способна производить в месяц не более 5-10 штук в месяц.

"Танки-черепахи" на фронте - последние новости

В начале апреля украинские воины заметили на поле боя российский танк Т-72 с металлической крышей на корпусе и башне. Этот мутант оказался удачной находкой россиян в противостоянии FPV-дронам. Несмотря на нелепый вид эти танки действительно были проблемой для ВСУ.

Однако изобретение оказалось очень узко специализированным. Как пишет Forbes, пока у ВСУ не было другого оружия кроме дронов, россияне использовали эти танки достаточно эффективно. Как только США возобновили поставки оружия, антидроновая защита танков россиян потеряла свою эффективность.

Вас также могут заинтересовать новости: