Нехватка современного оружия - одна из главных причин медленных темпов контрнаступления ВСУ.

Страны Запада передали Украине менее 100 современных танков и в целом мало оружия, что и стало одной из причин слишком медленных темпов украинского контрнаступления. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Украина и ее партнеры были слишком оптимистичными, и я тоже, должен признать. Прорывы через огромные минные поля и российское превосходство в воздухе очень усложняют это. Контрнаступление Украины продвигается, но очень медленно", — сказал бывший руководитель оперативного штаба Минобороны ФРГ, военный эксперт Нико Ланге.

Как отмечает издание, в целом союзники передали украинской армии "значительно меньше 100" западных боевых танков. С другой стороны, российская оружейная промышленность работает на полную мощность, отправляя на фронт по 50 танков в месяц. Всего россияне имеют в Украине более 1000 танков.

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"Из-за того, что мы слишком долго работали над [поставкой] БТР и танков, россияне имели время обустроить огромные минные поля и оборонительные позиции", - отметил Ланге.

Но есть и другие объяснения неуспеха Украины на поле боя, считает Bild. Согласно внутреннему документу Бундесвера, именно "украинская оперативная доктрина" негативно влияет на эффективность боевых бригад.

"Их подразделения иногда делятся на такие маленькие подразделения, что, хотя каждое подразделение что-то делает, нет никаких признаков общего боевого руководства. Тогда элементы маневрирования отсутствуют в фокусе, чтобы нарастить свой собственный импульс или установить огневое преимущество", — говорится в секретном документе, с которым ознакомилось издание.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, но взамен несут потери. Комментируя текущую ситуацию на этом участке фронта, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заметил, что главные атакующие действия враг сосредоточил в районе Ивановки и Синьковки.

На днях заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении села Урожайное Донецкой области, что рядом с освобожденным ранее поселком Старомайорское. К тому же враг там чувствует проблемы с логистикой, из-за частых "хлопков" на своих коммуникациях.

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