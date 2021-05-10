Пока никаких запросов о базах в Центральной Азии США не присылали.

США ищут варианты размещения сил и техники в Центральной Азии и на Ближнем Востоке после того, как американские и союзные войска покинут Афганистан в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Читайте такжеВМС США задержали судно с партией российского оружия (фото, видео)В связи с активизацией подготовки по выводу войск американское командование хочет, чтобы базы для войск, БПЛА и бомбардировщиков поддерживали афганское правительство, сдерживали движение Талибана и контролировали других экстремистов.

Речь идет о возможном размещении войск в Узбекистане или Таджикистане, поскольку эти страны граничат с Афганистаном. Но серьезное российское присутствие и растущее присутствие Китая в регионе, а также напряженные отношения США с этими странами осложняют планы Вашингтона.

Пока никаких запросов о базах в Центральной Азии не присылали – в Пентагоне взвешивают все варианты.

Отвод войск США из Афганистана: что известно

WSJ сообщал, что некоторые страны обеспокоены возможным уходом из Афганистана войск Турции, которая в течение многих лет обеспечивала безопасность в аэропорту Кабула. По информации издания, Турция уже сообщила США и НАТО о возможном выводе войск. Из-за ухода турецких сил некоторым западным странам придется пересмотреть планы по сохранению даже сокращенного дипломатического контингента в стране, передавал kommersant.

Ранее США сообщили, что военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после вывода войск.

Минобороны США решило усилить защиту американских войск на период ухода. 30 апреля на фоне начала вывода войск на востоке Афганистана произошел теракт, в результате которого погибли около 30 человек.

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Автор: Яна Ставская