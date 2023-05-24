В США уточнили сроки обучения украинской армии на боевых машинах.

В Минобороны США уточнили сроки начала обучения украинских военных на танках M1A1 Abrams: ориентировочно, тренировки должны начаться уже на следующей неделе.

Такой прогноз озвучил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер для "Голос Америки". Речь идет о десятинедельном обучении ВСУ на одном из полигонов в Германии.

В мае туда передислоцировали группу из 31 танка Abrams. Уже на этой неделе около 250 украинских танкистов прибудут в ФРГ для начала тренировок, которые будут проходить под руководством американских инструкторов.

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Среди главных задач во время "знакомства" с машинами: освоение навыков управления и маневрирования на танках в условиях, имитирующих боевые действия, а также инструктаж по техническому обслуживанию M1A1 Abrams.

ВСУ освоят маневры на танках Abrams - что нужно знать

Напомним, что ранее о прибытии 31 танка Abrams на одну из военных баз Германии сообщило издание Sky News. По данным СМИ, речь идет о полигоне в городе Графенвер.

В апреле обучения ВСУ на танках Abrams анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что обучение украинской армии начнется в ближайший месяц.

Уже в мае Остин уточнил, что США намерены передать Украине партию танков Abrams осенью 2023 года. Прогноз касался начала сезона.

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