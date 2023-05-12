В начале следующей недели эти танки прибудут на немецкую базу для начала тренировок.

Американские танки Abrams, необходимые для обучения украинских сил обороны, прибыли в Германию.

Как сообщает Sky News, сейчас они направляются на военную базу Графенвер, где учения начнутся через две-три недели.

Официальный представитель США сказал, что 31 танк M1A1 Abrams, необходимый для обучения, прибыл в порт немецкого города Бремерхафен в минувшие выходные, и они доберутся до военной базы в Графенвере в начале следующей недели.

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Отмечается, что прибытие танков в Графенвер в Баварии на пару недель опережает график, который был намечен во время встречи военных лидеров в Германии в прошлом месяце, когда обсуждали потребности Украины в войне против России.

Танки Abrams для Украины

Как сообщал УНИАН, 21 апреля министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что учения украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что подготовка танковых экипажей начнется на учебных моделях танков, которые являются довольно боеспособными. В частности, учения будут предусматривать ведение стрельбы, маневров и обслуживание танков.

Сегодня стало известно, что во время слушаний в Сенате США по поводу нового военного бюджета Остин заявил, что американские танки M1 Abrams для ВСУ будут поставлены в начале осени. При этом он отметил, что в настоящее время украинские военные уже получили "доступ" к нескольким "Абрамсам" – чтобы начать подготовку экипажей для тех машин, которые поступят позже. Пентагон рассчитывает, что к моменту прибытия в Украину обещанных танков экипажи будут уже готовы.

По словам Остина, в настоящее время США развертывают инфраструктуру для поставки и обслуживания танков, которые получит Украина. Одна из главных сложностей заключается в том, что танки Abrams оборудованы газотурбинным двигателем и другими сложными системами.

Как известно, союзники доставили Украине уже более чем 230 танков, более 1 тыс. 550 единиц бронетехники и другого оборудования и боеприпасов для того, чтобы поддержать более чем 9 новых бронетанковых бригад.

Остин убежден, что эта техника и обучение в дополнение к ней, помогут украинским силам держать позицию и продолжать добиваться успеха на поле боя.

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