Лариса Козовая

Движение сопротивления уничтожило грузовик вместе с установленным на нем комплексом.

На оккупированной части Херсонской области партизаны сожгли российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в ночь на 29 марта движение сопротивления на Херсонщине уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ.

Согласно разведывательным данным, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".

"Оккупанты используют "Лорандит" для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением возможностей", - рассказали разведчики.

На видео, которое обнародовало ГУР, можно увидеть, как неизвестные пробрались к ценной установке и с помощью какой-то смеси и зажигалки подожгли установку.

Потери России в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, в Донецкой области ВСУ дронами уничтожили российский танк и систему радиоэлектронной борьбы "Житель".

Оккупанты пытались прорваться в направлении украинских оборонительных позиций под прикрытием этой системы радиоэлектронной борьбы, но в результате враг понес потери.

Операторы дронов пограничного подразделения "размотали" вражеский танк и систему РЭБ, которая его прикрывала, а пилоты быстрого реагирования беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Помста" уничтожили вражескую бронетехнику.

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