Украинская компания-производитель систем РЭР и РЭБ Kvertus (входит в состав NAUDI) реализует амбициозный проект "Атлас", цель которого - создание масштабной системы защиты от БПЛА военных на передовой, а также в близкой к линии фронта зоне протяженностью более чем 1300 километров, пишет Defence Express.
Отмечается, что в данную систему будут интегрированы ранние разработки компании, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.
В презентационном видео компании говорится, что эксперты разработали систему, которая предполагает совместную и одновременную работу систем РЭР и РЭБ, а также возможность синхронизировать систему с собственными дронами:
"Это не один прибор, это интеллектуальная система защиты, опережающая текущие возможности врага. Система, управляемая удаленно одним оператором через кабинет на защищенном сервере и объединяющая в себе разведку и подавление вражеской техники".
Система РЭР и РЭБ "Атлас" - какие преимущества
В издании перечислили, что основные преимущества "Атласа":
- больший радиус действия;
- в десятки раз более эффективная помеха, незаметная для враждебных средств радиоэлектронной разведки;
- более длительная продолжительность работы;
- отсутствие китайских и иностранных технологий;
- защита от поломки даже в случае, если враг сможет затрофеить такую систему.
Также сообщается, что одна система обеспечивает 25-50 км повышенной безопасности на линии боевого столкновения. Стоимость проекта оценивается в 5,2 миллиарда гривень. Он создается при поддержке кластера для развития Defense Tech в Украине Brave1.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создана мощная система РЭБ "Покрова", установки которой создают помехи для навигационных систем, в том числе российской ГЛОНАСС.