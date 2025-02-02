Стоимость проекта оценивается в 5,2 миллиарда гривень.

Украинская компания-производитель систем РЭР и РЭБ Kvertus (входит в состав NAUDI) реализует амбициозный проект "Атлас", цель которого - создание масштабной системы защиты от БПЛА военных на передовой, а также в близкой к линии фронта зоне протяженностью более чем 1300 километров, пишет Defence Express.

Отмечается, что в данную систему будут интегрированы ранние разработки компании, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.

В презентационном видео компании говорится, что эксперты разработали систему, которая предполагает совместную и одновременную работу систем РЭР и РЭБ, а также возможность синхронизировать систему с собственными дронами:

Видео дня

"Это не один прибор, это интеллектуальная система защиты, опережающая текущие возможности врага. Система, управляемая удаленно одним оператором через кабинет на защищенном сервере и объединяющая в себе разведку и подавление вражеской техники".

Система РЭР и РЭБ "Атлас" - какие преимущества

В издании перечислили, что основные преимущества "Атласа":

больший радиус действия;

в десятки раз более эффективная помеха, незаметная для враждебных средств радиоэлектронной разведки;

более длительная продолжительность работы;

отсутствие китайских и иностранных технологий;

защита от поломки даже в случае, если враг сможет затрофеить такую ​​систему.

Также сообщается, что одна система обеспечивает 25-50 км повышенной безопасности на линии боевого столкновения. Стоимость проекта оценивается в 5,2 миллиарда гривень. Он создается при поддержке кластера для развития Defense Tech в Украине Brave1.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создана мощная система РЭБ "Покрова", установки которой создают помехи для навигационных систем, в том числе российской ГЛОНАСС.

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