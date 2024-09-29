По словам эксперта, массовость, количество и география атак по России увеличивается.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, Россию атаковали более 100 беспилотников, что позволило преодолеть российскую противовоздушную оборону, а также нанести удары по военным объектам РФ. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Он также сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело уникальную операцию по ликвидации российского полковника, который готовил операторов "Шахедов", на территории России, продемонстрировав способность украинских спецслужб действовать в тылу врага.

Свитан отметил, что массовость, количество и география атак по России увеличивается. При этом надо одновременно использовать более 100 дронов, чтобы преодолевать систему ПВО врага.

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"Одно дело - стационарные ЗРК, которые защищают объекты на определенных направлениях и не двигаются. Другое дело - авиация, которая также перехватывает беспилотники. Если использовать более 100 беспилотников, они одновременно 100 самолетов в воздух не поднимут. Это увеличение коэффициента преодоления ПВО врага. Поэтому надо запускать 150-200 беспилотников одновременно и увеличивать географию. Сейчас же нащупали этот механизм и дальше выполняют боевую задачу. Удары были по военным объектам: аэродромам, складам и местам хранения техники", - сказал Свитан.

По его словам, пока идут боевые действия на территории Украины, значительная часть ВСУ занята уничтожением россиян на поле боя, на линии фронта и разведка, в частности. Однако часть разведывательных групп работает в тылу врага:

"Они уже начинают запускать механизм дальнейшего уничтожения участников украинского геноцида, который будет продолжаться и после нашей победы. Это должно стать рутинной работой на 15 - 20 лет наших спецслужб после нашей победы".

Война в Украине - последние новости

Напомним, что россияне оккупировали село в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Речь идет о селе Мариновка Новогродовской громады. При этом, по данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений, оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

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