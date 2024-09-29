Враг также продвинулся возле Новогродовки.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области, и, как сообщает аналитический проект DeepState, враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области - село Мариновка Новогродовской громады Покровского района.

"Враг оккупировал Мариновку и продвинулся возле Новогродовки", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

По данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений, оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

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В частности, на Покровском направлении противник совершил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 11 атак, два боя - продолжаются.

Как рассказал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый, на Покровском направлении населенные пункты круглосуточно "переходят из рук в руки". По его словам, враг не наступает таким большим потенциалом, как это было недавно. При этом, интенсивность штурмов российских оккупантов не уменьшилась, но к пехотным группам противник привлекает значительно меньшее количество военнослужащих.

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