В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Российские захватчики сегодня пытались проводить наступления на пяти направлениях и везде безуспешно. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. "В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Согласно данным Генштаба, на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки; на Бахмутском направлении - вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Белой Горы.

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На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, а на Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

Также наступательные действия врага произошли в направлении Новомихайловки на шахтерском направлении.

Параллельно россияне наносили авиационные удары по населенным пунктам и позициям сил обороны, били из других видов оружия.

Как сообщает Генштаб, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Война в Украине: Новости

Генштаб утром сообщил о значительных потерях врага за минувшие сутки, 27 июня, – уничтожено было более 900 захватчиков.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ возле Бахмута.

Британская разведка подтвердила продвижение украинской армии за старую линию разграничения под Красногоровкой и занятие позиций, которые россияне удерживали с 2014 года.

В Институте изучения войны сегодня заявили, что видят продвижение сил обороны Украины на левый, оккупированный, берег Днепра в Херсонской области.

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес На днях дал оценку "летней кампании" ВСУ, отметив, что украинская армия фактически унизила РФ, потому что отвоевали за это время больше территорий, чем захватили россияне во время зимнего наступления.

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