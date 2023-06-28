По словам Александра Коваленко, в самом городе ощущаются последствия артиллерийского воздействия и стабильных потерь оккупантов без активных городских боёв.

В районе Бахмута возобновились активные действия со стороны украинских защитников, к которым оккупанты пытались подготовиться подтягиванием даже луганских "мобиков", но - не помогло.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что СОУ не только возобновили движение в уже известных локациях.

"На сегодняшний день можно говорить об очищении в южном секторе правой стороны канала от подразделений РОВ. Теперь все действия, а именно, продвижение СОУ, осуществляются по левую сторону, на юг и на восток. Всё это указывает на то, что та группа оккупантов, что засела в сёлах, может в ближайшем обозримом будущем, оказаться в очень интересном положении. При этом усиление их позиций без ущерба другим локациям просто невозможно, ведь тогда чреват обвал на ослабленной локации", - написал он.

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Эксперт отметил, что в складывающихся условиях оккупантам следовало бы уже бежать с Озаряновки, Курдюмовки, Клещиивки, но у них приказ держаться до последнего.

"На севере продолжается возвращение позиций вдоль трассы М03, а так же, можно говорить о том, что Берховка стала для оккупантов не самой лучшей локацией для пребывания. Это подтверждает и то, что сейчас под огневым контролем не только само село, но вся логистика ведущая в него и из него. По сути, можно говорить, что северная развязка по М03 является определённой целью в определённо обозримой перспективе", - отметил Коваленко.

По его словам, в самом городе ощущаются последствия артиллерийского воздействия и стабильных потерь оккупантов без активных городских боёв.

"Хотя, в последние полторы-две недели отмечались сначала единичные выходы наших ДРГ, а сейчас можно говорить об успехах по возвращению ряда позиций в Бахмуте. Оккупанты 10 месяцев воевали за Бахмут и так до конца не смогли его захватить. Теперь же начат обратный процесс, они теряют контроль над городом. Интересно, сколько понадобится времени СОУ, чтобы прогнать РОВ из Бахмута? Более чем уверен, что меньше 10 месяцев", - добавил эксперт.

Ситуация возле Бахмута - последние новости

На Курдюмской дамбе Донецкой области после успешного штурма вражеских позиций украинские военные 28 ОМбр Рыцарей Зимнего похода установили украинский флаг.

Российские захватчики сегодня пытались проводить наступления на пяти направлениях и везде безуспешно. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.