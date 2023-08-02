МиГ-31 может быть носителем ракет "Кинжал", которые трудно сбивать.

В конце июля в России заявили об отправке в войска модернизированных версий истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые способны быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ отметили, что паниковать точно не стоит.

Так, 31 июля российская "Объединенная авиастроительная корпорация" заявила, что Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал Минобороны России партию МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

"Обновленные истребители возвращаются в строй с теми же летно-техническими характеристиками, что [были] при их проектировании, но заодно получают более широкие функции и возможности", – говорится в сообщении корпорации без уточнения, до какой версии проведена модернизация.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя это сообщение для издания LIGA.net, выразил сомнение, что россияне действительно модернизировали уже имеющиеся самолеты. По его мнению, враг мог просто выпустить новые машины.

Игнат отметил, что появление у врага дополнительных самолетов может быть "неприятным", но о совершенствовании МиГ-31, по мнению спикера, скорее всего, речь не идет.

Истребители МиГ-31

Разработанный в 1970-х годах всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31 по нынешним меркам является уже достаточно старой машиной. Однако в условиях использования современных бортовых систем, как заявляют разработчики, группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

С 1998 года в России проводится поэтапная модернизация этих самолетов до современной версии МиГ-31БМ.

В контексте текущей войны МиГ-31 "прославились" в первую очередь не как истребители, а как воздушные платформы для запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал". На это способен не любой самолет этой модели, а лишь те, что были модернизированы до версии МиГ-31К.

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