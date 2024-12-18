Некоторые эксперты предполагают, что Москва получила Д-74 в качестве помощи от КНДР.

В сеть выложили кадры российского репортажа, на которых можно видеть 122-мм пушки типа Д-74 из состава 238-й артиллерийской бригады Южного округа ВС РФ, которая действует на Кураховском направлении. На них обратил внимание портал Defense Express.

Д-74 представляет собой советскую буксованную пушку корпусной артиллерии периода 1950-х. Ее использовали, в частности, в китайско-вьетнамской войне, а также в войне в Персидском заливе.

Отметим, что это не первое свидетельство применения россиянами Д-74 против украинских сил. Кадры с этим оружием были представлены в октябре. Уже тогда у экспертов возник закономерный вопрос - "откуда оно взялось".

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Дело в том, что россияне не должны иметь таких пушек, ведь формально все они были экспортированы в другие страны.

Возможно, что речь идет о неучтенных запасах РФ, или же Д-74 были поставлены со стороны КНДР в качестве помощи. Кстати, как можно видеть, россияне используют для стрельбы северокорейские копии советских снарядов ОФ-472.

Наконец, нельзя исключать, что продемонстрированные пушки на самом деле являются китайскими. Дело в том, что КНР в свое время производила копию Д-74 под обозначением "Тип 59-1".

КНДР поставляет России свое оружие

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала Москве 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991.

К тому же КНДР передала миллионы артиллерийских снарядов, а также некоторое количество твердотопливных тактических баллистических ракет KN-23.

По словам экспертов, все это существенно расширяет возможности РФ по дальнейшему ведению войны. Тем более, что собственных запасов ей критически не хватает.

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