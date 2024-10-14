Таких пушек на вооружении у России быть не должно, они все были экспортированы в другие страны во времена СРСР.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором российские военные обстреливают украинские позиции в Донецкой области из 122-мм пушки Д-74, разработанной в Советском Союзе в конце 1940-х годов. Однако, как пишет Business Insider, отнюдь не возраст этой системы является главной достопримечательностью, ведь Россия регулярно использует советское оружие из своих запасов.

"Удивительно то, что Д-74 не должны были находиться на вооружении России. Советский Союз начал их производство в 1955 году, но их быстро вытеснила другая пушка, М-46, которая стреляла 130-мм снарядами на большую дальность. Когда Д-74 вышли из моды, Москва начала экспортировать пушки в дружественные Советскому Союзу страны, такие как Вьетнам и Китай, и, как считается, раздарила весь свой арсенал", - отмечает издание.

Таким образом, появление Д-74 у россиян в Донецке может свидетельствовать о возможном импорте этих систем или по крайней мере, боеприпасов к ним, из Северной Кореи, которая также хранит запасы Д-74, заявил Business Insider подполковник морской пехоты США в отставке Майкл Перселл.

Видео дня

Дженнифер Кавана, старший научный сотрудник и директор по военному анализу вашингтонского аналитического центра Defense Priorities, сказала BI, что Россия может пытаться продемонстрировать, что она может собрать огромные ресурсы в условиях западных санкций:

"Учитывая внимание к российским потерям за последние шесть недель, обнародование использования Д-74 может быть способом России продемонстрировать свою выдержку и способность продолжать борьбу еще некоторое время".

При этом Кавана отмечает, что, возможно, у России еще осталось несколько D-74, однако это показывает, насколько напряженная ситуация у РФ с запасами оружия.

"В любом случае, то, что они вынуждены использовать советскую технику, говорит о том, что, несмотря на более быструю, чем ожидалось, перестройку вооруженных сил, новое производство все еще не успевает за потерями на поле боя", - говорит эксперт.

При этом Перселл считает, что, несмотря на свой возраст, Д-74 все еще может быть полезна России в войне в Украине.

"Эффективно обслуживаемая, снабжаемая и используемая Д-74 может помочь заткнуть дыру в российских потребностях в массированном артиллерийском огне в условиях в основном статичной траншейной войны в Украине", - добавил он.

Сотрудничество России и КНДР

Напомним, накануне появилась информация о возможной отправке северокорейских военных для участия в войне против Украины. По мнению военного эксперта Валерия Рябых, если КНДР действительно отправит свои войска в Украину, то это станет "серьезной угрозой" для Киева.

Как заявил президент Укрнаины Владимир Зеленский, Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины.

Также сегодня стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор был подписан в июне во время визита российского диктатора в Пхеньян.

Вас также могут заинтересовать новости: