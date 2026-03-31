'Триумф' глупости: потери российских ЗРК уже невозможно объяснить обычной логикой войны

Украинские дроны, которые стоят копейки, систематически уничтожают сверхдорогие российские зенитные ракетные комплексы, такие как С-400 "Триумф". Если ситуация не изменится, Россия может основательно "просесть" и оказаться вообще не готовой к новой войне.

Российская армия несет все большие потери среди систем противовоздушной обороны. 22 марта стало известно, что одним ударом была уничтожена огневая установка 9А317 зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", а также пуско-зарядная установка 9А316 комплекса "Бук-М2".

История довольно показательна. В том смысле, что она в очередной раз демонстрирует "профессионализм" армии РФ. Обе машины двигались практически вплотную друг к другу, поэтому попадание по одной из них и последующая вторичная детонация привели к уничтожению другой.

24 марта стало известно о новых успехах украинцев - операторы "Рейда" поразили российский ЗРК "Тор-М2". Всего с 12 марта в прицел операторов 413-го полка СБС попали четыре ЗРК этого типа.

Уничтожение двух и повреждение еще двух зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" свидетельствует о том, что в системе противовоздушной обороны россиян образовалась "пробел" протяженностью примерно от 50 до 100 км вдоль фронта. Куда, конечно, могут залететь дополнительные украинские дроны (и не только они).

Это лишь часть потерь, понесенных в последнее время российской противовоздушной обороной.

"Силы беспилотных систем, СБУ и другие подразделения и раньше уничтожали российские комплексы ПВО и РЛС, - говорит УНИАН директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. - Увеличение числа пораженных целей можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, качеством информации о дислокации ЗРК и РЛС. Качественная разведывательная работа, умноженная на увеличение количества беспилотников для глубинного удара".

Свою роль, по словам специалиста, играет и более комплексный характер проведения операций. Когда Украина перенасыщает российскую оборону различными средствами поражения.

Новое и старое: основа противовоздушной обороны России

Оценить реальные масштабы потерь россиян и их последствия можно только с учетом количества (пусть и довольно приблизительного) систем противовоздушной обороны, которыми располагает Россия.

Как ни странно, но российская ПВО остается одной из самых мощных в мире. В отличие от противовоздушной обороны многих стран НАТО, Россия обладает настоящей многоуровневой системой ПВО, которая включает несколько основных систем.

Ключевые средства ПВО России:

1. "Панцирь-С1" - зенитный артиллерийско-ракетный комплекс (ЗАРК) ближнего действия для защиты от дронов и высокоточного оружия.

2. Тор-М1/М2 - ЗРК малой дальности, способный действовать на передовой (в частности, против БПЛА).

3. "Бук-М2/М3" - ЗРК средней дальности для борьбы с маневренными целями, БПЛА и крылатыми ракетами.

4. С-300 - массовая советская система для уничтожения авиации и ракет на больших дистанциях.

5. С-400 "Триумф" - главная современная система для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет на больших дистанциях.

РФ имеет как условно новые, так и старые системы (откровенно архаичные системы рассматриваться не будут, ведь они стремительно теряют свою актуальность).

Трудно подсчитать количество зенитных средств, ведь по крайней мере по некоторым ЗРК данные довольно отрывочные. Стоит также сказать, что современный ЗРК - это обычно не одна машина. Это дивизион или батарея, состоящая из радара, командного пункта и нескольких пусковых установок.

То есть речь идет сразу о большом количестве систем. Уничтожение одной пусковой установки не означает уничтожение всего комплекса.

По состоянию на 2024-2025 годы основа ПВО России выглядела следующим образом.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), по состоянию на 2024 год:

Воздушно-космические силы - 50 единиц;

Флот - 30 единиц;

Сухопутные войска - 36 единиц.

Тактический зенитный ракетный комплекс "Тор"

По данным IISS, по состоянию на 2024 год Россия имела более 120 единиц "Тор-М1/М2/М2У" и около десяти единиц "Тор-М2ДТ" (арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухсекционного гусеничного транспортера ДТ-30).

Зенитный ракетный комплекс ПВО сухопутных сил "Бук"

По данным IISS, по состоянию на 2024 год сухопутные войска РФ имели около 200 9К37М1 (Бук-М1-2), около 90 9К317 (Бук-М2) и около 60 9К317М (Бук-М3).

Зенитно-ракетный комплекс средней дальности С-300

По состоянию на 2025 год Россия имела 200 пусковых установок (25 дивизионов) С-300ПС и около 210 пусковых установок (26 дивизионов) С-300ПМ1/С-300ПМ2.

Зенитно-ракетный комплекс средней дальности С-350 "Вытязь"

По состоянию на 2024 год специалисты насчитывали 6 пусковых установок С-350. Небольшое количество обусловлено тем, что комплекс приняли на вооружение недавно, а именно - в 2020 году.

Зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности С-400

По данным IISS, по состоянию на 2025 год:

Воздушно-космические силы РФ - около 280 пусковых установок (13 полков);

Морская авиация РФ - около 65 пусковых установок (3 полка).

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-500

По данным Newsweek, по состоянию на 2024 год Россия имела в своем распоряжении один действующий полк С-500. Небольшое количество систем обусловлено новизной комплекса, который начали серийно производить только в 2021 году.

Потери российских систем противовоздушной обороны

Теперь посмотрим на общие потери.

Чтобы оценить картину, нужно сначала взглянуть на ситуацию, сложившуюся за весь период войны. По данным проекта Warspotting, россияне уже потеряли в войне против Украины более 450 зенитных систем различных типов.

Одних только огневых установок 9А310М1-2 комплекса "Бук-М1-2" было потеряно более полусотни. Боевых машин 9А331М, входящих в состав самоходной зенитной ракетной системы "Тор-М2", россияне потеряли более 40 единиц.

Примерно столько же было потеряно "Панцирей". Можно предположить, что потери составляют от трети до половины всех "Панцирь-С1", которые были у России.

Как уже отмечалось, в последние месяцы фиксируется существенное увеличение потерь систем противовоздушной обороны. Ситуация начала меняться еще в прошлом году. Особое внимание украинцы уделяли уничтожению российских РЛС.

По данным проекта Tochnyi, с июня прошлого года по март 2026 года Украина опубликовала видео 196 (по другим данным - 209) ударов по российским радиолокационным системам обнаружения различных типов (не считая еще 45+ ударов по РЛС систем С-300П и С-400).

Таким образом, на удары по радиолокационным системам приходится около 38% всех зафиксированных ударов по объектам ПВО за этот период времени. Особое внимание к РЛС связано в первую очередь с тем, что они обеспечивают контроль над воздушным пространством.

Большинство российских РЛС, подвергшихся атакам, относятся к современным системам с фазированными антенными решетками. Среди них - самые мощные и новейшие радиолокационные комплексы, производимые в России. Их стоимость колеблется от десятков до сотен миллионов долларов.

Если говорить конкретно о 2026 году, то количество российских ЗРК и РЛС, подвергшихся атакам, вероятно, уже превышает показатели за весь 2025 год.

Недавно командующий СБС ВСУ Роберт Бровди сообщил, что только в период с 1 по 22 марта "птицами" Сил беспилотных систем на оперативной глубине было уничтожено 26 элементов российской ПВО.

В частности, с помощью украинских дронов FP-2 с боевой частью 60-100 кг была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300В.

Стоит ли говорить, что такое оружие в буквальном смысле на вес золота. По данным из открытых источников, стоимость системы достигает примерно 40 миллионов долларов - недавно примерно столько же стоил истребитель четвертого поколения.

Представленные цифры не являются окончательными. На самом деле количество уничтоженных зенитных систем может оказаться как выше (ведь учитывались только визуально подтвержденные случаи), так и ниже, ведь по крайней мере часть из них могла быть возвращена в строй после ремонта.

Одним из главных факторов увеличения украинских ударов является появление в Украине принципиально новых средств поражения.

"Эффективность украинских средств поражения продолжает расти, - говорит УНИАН авиационный эксперт Богдан Долинце. - С одной стороны, украинские средства продолжают совершенствовать свою эффективность, точность поражения. С другой - расширяется сам арсенал. Если раньше такие удары наносились преимущественно с использованием беспилотников большого радиуса действия, то сегодня к ним добавились летающие беспилотники-матки, а также плавающие авианосцы".

Последние, по словам специалиста, позволяют доставлять небольшие ударные беспилотники, например, к берегам Крыма и там уничтожать российские ЗРК.

В пользу Украины работает рельеф местности.

"То есть, нет густой лесистой местности, а места расположения российских ЗРК можно заблаговременно выявлять с помощью спутниковой разведки", - добавляет Богдан Долинце.

"Геноцид" противовоздушной обороны: какие последствия он будет иметь для России

Из-за больших потерь ПВО уже сейчас можно увидеть признаки ограниченности российской противовоздушной обороны.

Вместо сплошной полосы прикрытия воздушного пространства россияне вынуждены переходить к объектному принципу построения ПВО с прикрытием только важных логистических коммуникаций и стратегических объектов.

Это открывает перед Украиной принципиально новые возможности.

Пробел в радиолокационном поле РФ позволит украинским дальнобойным ракетам и БПЛА проникать вглубь территории противника.

Показателен недавний случай, когда в результате атаки украинских дронов был поражен стратегический завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области.

Это один из ключевых российских комплексов по переработке газового конденсата и экспортный терминал на Балтийском море, обеспечивающий значительные валютные поступления в бюджет РФ.

Со временем таких атак будет становиться все больше, что приведет как к новым военным потерям, так и к еще более тяжелым экономическим последствиям. На каком-то этапе вести войну Москве станет если не невозможно, то по крайней мере чрезвычайно сложно. Ведь не будет ни арсеналов, ни денег для ведения полноценных наступательных действий.

Но главная для Кремля проблема заключается даже не в этом. А в том, что потери российских систем ПВО даже гипотетически нельзя сопоставить с заявленными целями российско-украинской войны.

Потому что ни один Славянск или Краматорск (или даже все города Донбасса вместе взятые) не могут компенсировать России потери сотен систем ПВО. Эти потери просто не укладываются в логику текущего конфликта.

Дело в том, что ЗРК для России - не просто оружие, как танки, бронетранспортеры или БМП. Это, без преувеличения, стратегический ресурс, который должен защищать, в частности, ее ядерные арсеналы.

У Москвы просто нет реальных альтернатив этим системам.

На бумаге у РФ есть много истребителей, которые могут эффективно сбивать воздушные цели. Однако их количество нельзя даже условно сравнить с количеством крылатых машин, которые есть у НАТО или, например, у КНР. То же самое касается и качества: если Россия до сих пор делает ставку на четвертое поколение, то ее соседи постепенно переходят к пятому.

Уместно напомнить, что одних только "невидимок" F-35 у Запада и его союзников уже более 1300 единиц. Количество китайских истребителей нового поколения уже превышает 300. В то же время Россия имеет в своем распоряжении максимум несколько десятков Су-57, которые лишь условно можно отнести к пятому поколению.

Таким образом, отставание Москвы постепенно превращается из критического в катастрофическое.

На каком-то этапе Россия, даже несмотря на ядерный арсенал, вполне может повторить судьбу Исламской Республики Иран. Которая формально обладала большим количеством разнообразного оружия, но против более технически продвинутого противника не смогла практически ничего.