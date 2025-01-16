В конце 2024 года стало известно, что у противника появилась новая установка.

Новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) в РФ, вероятно, создали в рамках проекта, который был обусловлен наличием определенного количества установок "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", часть которых собирались задействовать в "гибриде". Однако, по мнению аналитиков, в процессе его выполнения планы россиян претерпели определенные изменения из-за потерь на фронте.

Как пишет Defence Express, по данным The Military Balance 2024, на начало прошлого года армия РФ имела 550 буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и только 250 "Мста-Б". По сравнению с 2022 годом, это соотношение также сохранялось: 1100 единиц "Гиацинт-Б" против 750 "Мста-Б". Эти цифры указывают на быстрое уменьшение запасов буксируемой артиллерии из-за войны в Украине и возможные мотивы создания нового артиллерийского "гибрида".

"Приведенные цифры покажут не только темпы выбивания буксируемой артиллерии армии РФ в войне против Украины, но и также могут указать на логику, по которой рашисты пошли на создание одного артиллерийского "франкенштейна" под "Гиацинт-Б", - говорится в публикации.

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В частности авторы обращают внимание на то, что в конце декабря 2024 года стало известно, что у россиян появилась новая колесная САУ, которая сочетает артиллерийскую часть от "Гиацинт-Б" и шасси "Вощина" от 2С43 "Мальва". Конструкция этой САУ была скрыта за многочисленными решетками и "мангалами", но недавно появилось фото без них, что позволяет лучше оценить эту систему.

Пока неизвестно, является ли эта САУ единичной или россияне планируют ее массовое производство. Однако выбор "Гиацинт-Б" может объясняться необходимостью адаптировать проект под доступные ресурсы.

"Этот "франкенштейн" под "Гиацинт-Б" вполне может быть попыткой россиян несколько рационализировать свой проект по колесной САУ 2С43 "Мальва", о существовании которой стало известно еще в 2019 году, то есть задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", - предполагают аналитики.

Возможно, когда создатели 2С43 "Мальва" разрабатывали эту САУ именно под артиллерийскую часть от "Мста-Б", то рассчитывали, что на складах хранения таких гаубиц достаточно. Потому что, действительно, на начало 2022 года в РФ было на консервации примерно 600 "Мста-Б". То есть, проект мог иметь экономически оправданный вид.

Однако активное снятие "Мста-Б" с консервации для боевых действий уменьшило эти запасы. Поэтому переход на "Гиацинт-Б", который оставался в большем количестве, мог стать вынужденным решением для продолжения проекта колесных САУ.

Аналитики приходят к выводу, что новый "гибрид" может быть попыткой россиян оптимизировать расходы и адаптировать проект 2С43 "Мальва" к реальным ресурсам.

"Но по мере того, как рашистам приходилось снимать с консервации буксируемые 152-мм гаубицы, то ставка на "Мста-Б" как составляющую под новую колесную САУ становилась менее оправданной. Так на этом фоне у врага и могла возникнуть идея "апгрейда" проекта 2С43 "Мальва" под артиллерийскую часть от "Гиацинт-Б", - предполагают специалисты.

Новое оружие РФ - что известно

Напомним, в конце декабря 2024 года стало известно, что армия РФ начала использовать на фронте новую колесную самоходную артиллерийскую установку (САУ), которая вероятно является модификацией 152-мм самоходной гаубицы 2С43 "Мальва".

Как сообщил "Милитарный", в целом новая САУ имеет аналогичную с 2С43 компоновку, и вероятно использует все те же элементы что и "Мальва", включая систему наведения, кроме артиллерийской части.

Новая САУ, вместо 152-мм гаубицы 2А64, получила артиллерийскую часть от дальнобойной пушки 2А36 "Гиацинт-Б", что позволило увеличить максимальную дальность огня САУ обычными осколочно-фугасными боеприпасами с 24,7 км до 30,5 км и активно-реактивными снарядами с 29 км до 33,1 км.

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