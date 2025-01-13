Пока неизвестно, будет ли отправят систему сразу в Украину, или она прибудет в тренировочный лагерь на территории Германии для учений экипажей.

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных САУ RCH 155. Передача состоялась в Касселе в присутствии украинского посла в ФРГ, сообщает издание Welt.

По данным издания, Писториус передал украинскому дипломату артиллерийскую систему на территории предприятия компании Rheinmetall. Именно там и происходит производство этих боевых установок.

Пока неизвестно, будет ли отправят систему сразу в Украину, или она прибудет в тренировочный лагерь на территории Германии для обучения украинских экипажей.

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САУ RCH 155 - что известно о системе

САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) - это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Она базируется на модифицированном шасси бронетранспортера Boxer и оснащена артиллерийской системой AGM (Artillery Gun Module).

Ключевые характеристики:

калибр орудия: 155 мм;

дальность стрельбы: до 40 км обычными снарядами и до 54 км с активно-реактивными снарядами;

скорострельность: до 9 выстрелов в минуту;

автономность работы: полностью автоматизированная система заряжания;

экипаж: 2 человека (может управляться дистанционно);

мобильность: шасси Boxer обеспечивает высокую скорость и проходимость.

САУ оснащена современной системой управления огнем и может работать в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) - способность выпустить несколько снарядов под разными углами так, чтобы они одновременно достигли цели.

RCH 155 разработана для высокоточной артиллерийской поддержки на поле боя. Ее мобильность и автономность позволяют эффективно действовать даже в условиях современного высокотехнологичного конфликта.

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