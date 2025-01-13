Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных САУ RCH 155. Передача состоялась в Касселе в присутствии украинского посла в ФРГ, сообщает издание Welt.
По данным издания, Писториус передал украинскому дипломату артиллерийскую систему на территории предприятия компании Rheinmetall. Именно там и происходит производство этих боевых установок.
Пока неизвестно, будет ли отправят систему сразу в Украину, или она прибудет в тренировочный лагерь на территории Германии для обучения украинских экипажей.
САУ RCH 155 - что известно о системе
САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) - это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Она базируется на модифицированном шасси бронетранспортера Boxer и оснащена артиллерийской системой AGM (Artillery Gun Module).
Ключевые характеристики:
- калибр орудия: 155 мм;
- дальность стрельбы: до 40 км обычными снарядами и до 54 км с активно-реактивными снарядами;
- скорострельность: до 9 выстрелов в минуту;
- автономность работы: полностью автоматизированная система заряжания;
- экипаж: 2 человека (может управляться дистанционно);
- мобильность: шасси Boxer обеспечивает высокую скорость и проходимость.
САУ оснащена современной системой управления огнем и может работать в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) - способность выпустить несколько снарядов под разными углами так, чтобы они одновременно достигли цели.
RCH 155 разработана для высокоточной артиллерийской поддержки на поле боя. Ее мобильность и автономность позволяют эффективно действовать даже в условиях современного высокотехнологичного конфликта.