Украина уже получала эти боеприпасы и технику, а потому наши военные умеют их использовать.

Министр обороны Франции Франсуа Лекорню анонсировал передачу Украине зенитных ракет Aster 30 к ЗРК SAMP/T и сотен бронемашин, подавляющее большинство из которых - броневики VAB.

Как пишет Defence Express, это существенно усилит способности Вооруженных сил Украины в обороне на фронте и в защите мирных городов от российских атак.

Ракеты Aster 30

Так, ракеты Aster 30 являются по сути единственным типом зенитных ракет к французским ЗРК SAMP/T. Они известны как "европейский аналог Patriot". Стартовая масса этого боеприпаса составляет 450 кг, длина его фюзеляжа 4,9 метров. При этом это вооружение может поражать аэродинамические цели на расстоянии 120 км или баллистические - до 60 км.

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Сейчас французский ВПК работает над тем, чтобы сократить цикл производства с 40 до 18 месяцев. Кроме того, Франция и Италия планируют вместе изготовить 700 зенитных ракет семейства Aster в течение следующих нескольких лет. Поставка этих ракет поможет защитить украинскую инфраструктуру.

Бронемашины VAB

Отмечается, что эта техника уже поставлялась Силам обороны Украины. Однако тогда речь шла о нескольких десятках единиц, а сейчас Франция хочет передать большую партию.

Относительно характеристик VAB: он способен перевозить до 10 человек в десантном отделении, которые высаживаются через двери в корме. Базовая броня этой техники защищает только от пуль легкого стрелкового вооружения, а в качестве вооружения - 12,7-мм пулемет в открытой турели с бронещитом.

В базовой версии отсутствуют современные противоминные меры, такие как противоминные сиденья. Однако эта машина может форсировать водные преграды вплавь. Мощность силовой установки составляет 320 л.с., что позволяет разгоняться VAB до 110 км/ч.

Вероятно, что Украина сможет также снова получить "колесные танки" AMX-10. Париж постепенно снимает их с вооружения, а потому там они не так нужны.

Война в Украине - помощь от Франции

Как на днях сообщал УНИАН, Париж вскоре передаст Киеву 78 САУ Caesar.

В целом Франция планирует в течение текущего года предоставить Украине до 3 миллиардов евро на помощь.

"Франция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 1,7 миллиардов евро в 2022 году и 2,1 миллиардов евро в 2023 году. В 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи", - отмечается в тексте соглашения между странами.

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