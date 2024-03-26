Кроме того, Париж поставил цель передать Украине в 2024 году 80 тыс. снарядов для 155-мм пушек.

Франция вскоре передаст Украине 78 САУ Caesar. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню, пишет АР.

На пресс-конференции он добавил, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании, что позволит стране "быстро доставить" гаубицы украинской стороне. По его словам, Франция также нарастит поставки снарядов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в боеприпасах для борьбы с полномасштабным вторжением России.

Отмечается, что Париж поставил цель передать Украине в 2024 году 80 тыс. снарядов для 155-мм пушек. С начала полномасштабной войны 24 февраля 2024 года было поставлено 30 тысяч снарядов.

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Кроме того, Лекорню отметил, что Франция участвует в поисках имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы выкупить в странах за пределами Евросоюза в рамках чешской инициативы.

Оружие для Украины: последние заявления

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Европейский союз передал нашей стране военного оборудования на общую сумму 31 миллиард евро. Об этом сообщил верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, подчеркнув, что эта сумма постоянно растет.

Боррель также добавил, что к лету 2024 года ЕС планирует обучить 60 тысяч украинских солдат. Также блок намерен поставить Киеву 500 тысяч артиллерийских снарядов.

Тем временем Исландия объявила о выделении денег на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Страна предоставит на это около 2 млн евро, а также инвестирует в закупку снаряжения для женщин в украинской армии 75 миллионов исландских крон (более 500 тысяч евро).

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