По словам аналитиков, такие методы использовали оккупанты против ВСУ еще в 2017-2019 годах.

Полномасштабное вторжение РФ против Украины стало так называемой гонкой по развитию ударных беспилотников и изменений в средствах защиты бронетехники у обоих участников конфликта. Авторы портала The War Zone предложили еще одну концепцию защиты техники, а именно ставить на танки малогабаритные лазеры, которые могли бы "ослеплять" оптические элементы систем наведения ударных беспилотников.

"Для начала обозначим такой важный момент - российские оккупанты тоже внимательно изучают все публикации в западных ресурсах, поэтому все, что будет изложено ниже, это будет не о "подсказывать оккупантам", а скорее о "нам это надо как можно быстрее". А дальше перейдем к основной части в этом вопросе", - отметили аналитики Defense Express.

По словам авторов The War Zone, не обязательно ставить на бронетехнику очень сильные лазеры, которые могли бы буквально прожигать БпЛА врага, вместо этого можно поставить маломощные лазерные установки, которые могли бы фактически ослеплять вражеские дроны.

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"Тем более, что в данном случае не надо придумывать что-то новое, можно взять уже имеющиеся конструктивные решения и их интегрировать. Например, вооруженные силы США располагают компактными лазерными ослепителями, некоторые из которых можно крепить на стрелковое оружие, перечень таких установок можно увидеть на инфографике ниже", - уверяют эксперты издания.

Также аналитики советуют обратить внимание на систему защиты Terra Braven для бронетехники от BAE Systems, которая предназначена для противодействия противотанковым ракетам, однако теоретически ТТХ этой системы позволяют противодействовать и беспилотникам.

Кроме того, существуют авиационные установки оптического противодействия, которые тоже используют лазерный луч.

Авторы The War Zone вспомнили и о советских системах "Штора-1", которые устанавливались на Т-80 и Т-90.

"От Defense Express считаем нужным упомянуть и то, что в 2017-2019 годах российские захватчики на Востоке Украины против наших защитников использовали также и лазерные устройства под названием ПАПВ, предназначенные для противодействия снайперам. Вполне возможно, что описанный выше формат борьбы против российских БпЛА вполне найдет место в боевых порядках Сил обороны Украины", - подчеркнули в материале.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее в украинской разведке показали новейшее оружие, которым был уничтожен российский Су-57.

"Это очередная операция, которая демонстрирует силу украинских спецслужб. Мы не оставим без ответа ни одной атаки по мирному населению Украины. Это атаки, которые мы наносили и будем наносить в ответ на удары по территории Украины", - отметил воин под псевдонимом Ремез.

Также сообщалось, что Чехия анонсировала отправку еще 100 тысяч снарядов для Украины.

"В течение июля и августа мы отправим еще 100 000 боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году", - сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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