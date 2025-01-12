Ценность беспилотника с ружьем от первого лица в том, что он может атаковать не один раз.

Украина создала беспилотник "Винчестер" c ружьями для борьбы с российскими дронами. Однако целями новых украинских fpv-беспилотников теперь становятся не только на дроны, но и российская пехота, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Так, он анализирует одно из недавних видео, на котором один из дронов "Винчестер" выслеживает и взрывает российские беспилотники. Как отмечает Акс, во время задания один из операторов воспользовался возможгностью и атаковал российского (или северокорейского, если бой происходил в Курской области России) солдата, встреченного на пути дрона.

Как отмечает аналитик, пока трудно судить, свидетельствует ли это об изменении тактики украинских беспилотников, но безусловно подчеркивает ценность fpv-дронов с оружием.

Видео дня

Большинство таких дронов - это системы одноразового использования, которые подрывают цель и самоуничтожаются в процессе. Однако дрон "Винчестер", оснащенный ружьями – это многоразовое оружие, которое может нанести множество ударов, прежде чем он самоликвидируется или будет сбит.

В то же в ремя, отмечает аналитик, у таких дронов есть недостаток - ружья лучше всего работают на близком расстоянии из-за рассеивания их выстрелов.

"Чтобы застрелить солдата, дрону нужно подобраться поближе. А на таком расстоянии он может быть уязвим для собственного оружия солдата"", - отмечает Акс.

Война дронов на фронте

Ранее Министерство обороны Украины провело демонстрационный показ FPV-дронов на оптоволокне. Украинские производители показали более 10 моделей различных дронов. Некоторые из них способны нести до 3 килограмм нагрузки.

Презентованные дроны находятся на финальном этапе кодификации и уже вскоре их начнут поставлять на фронт.

Украинские разведчики получили новейший беспилотный комплекс Hazard, в состав которого входят десять дронов-камикадзе. Конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет оставаться невидимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

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