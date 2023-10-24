Известно, что в войне против Украины РФ потеряла уже пять таких самолетов.

Военно-космические силы РФ получили новые истребители Су-35С. Это уже четвертая партия этих самолетов, переданных оккупационным войскам России в текущем году.

Как сообщает пресс-служба российской корпорации "ОАК", эти самолеты были изготовлены на Дальнем Востоке на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина. В России утверджают, что эти истребители прошли весь цикл испытаний и являются самолетами поколения 4++.

Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков добавил, что истребители выпускаются по графику, а новая партия – не последняя, которую передадут российским военным в этом году. Точное количество самолетов, которые были переданы, не называется.

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Отметим, что по данным портала Oryx, с начала полномасштабной войны против Украины вражеская армия потеряла уже 5 единиц Су-35С.

Су-35С: что нужно знать

Су-35С – это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. В РФ утверждают, что он оборудован современной аппаратурой, включая радар "Ирбис", систему оптико-электронного наблюдения, навигационное оборудование и т.д. Дальность полета Су-35С составляет до 4500 километров.

Су-35С может нести широкий спектр воздушных и наземных боеприпасов, включая ракеты средней и дальней дальности, управляемые ракеты класса "воздух-воздух", бомбы и другие виды вооружения.

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