Украина продолжает наносить эффективные атаки по тылам РФ.

Минобороны Британии заявило, что противовоздушная оборона оккупантов, вероятно, все же промахнулась и сбила собственный самолет Су-35 под Токмаком (Запорожская область).

По данным британской разведки, одну из самых современных моделей собственной авиации РФ могла уничтожить 28 сентября, примерно в 20 км за текущей линией фронта. Это будет пятая потеря Су-35С с начала полномасштабной войны против Украины, говорят там.

Всего РФ потеряла в боях с ВСУ не менее 90 самолетов своего авиафлота, считает британская разведка.

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В Минобороны Британии отмечаются, что свои штабы в Токмаке РФ защищает специальными системами ПВО малой и средней дальности. Вероятно, эти системы почти всегда находятся в повышенном состоянии готовности, учитывая эффективные тыловые атаки, которые постоянно наносит Украина.

"Токмак является сильно укрепленным городом, в котором часто размещается российский штаб, который командует одним из самых ожесточенных участков линии фронта", - говорят там.

Появились доказательства ошибки оккупантов под Токмаком

Напомним, впервые данные о странной работе ПВО РФ на Запорожском направлении стали распространяться в сети 29 сентября. На следующий день бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко показал фото-доказательство ошибки РФ: в кадре, как отмечал Геращенко, на полях Токмака "разлегся" сбитый самолет Су-35.

Бывший чиновник указал, что соответствующее доказательство удалось получить благодаря украинскому разведываемому БПЛА Shark.

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