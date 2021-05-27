Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины.

На полигоне Широкий Лан в Николаевской области начались испытания 155-мм САУ "Богдана".

Об этом стало известно Defense Express.

Речь идет о предварительных испытаниях, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствии определенным требованиям.

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" калибра 155-мм разрабатывается на основании совместного решения Министерства обороны Украины и публичного акционерного общества "Краматорский завод тяжелого станкостроения" с февраля 2016 года.

Впервые украинский образец показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" могли увидеть все желающие во время военного парада в честь Дня Независимости. Предварительно предполагалось, что ОКР "Богдана", на которую уже потрачено 140 миллионов гривень, будет завершена в 2020 году. Но темп разработки был потерян, в частности, из-за проблем с закупкой боеприпасов.

САУ "Богдана" рассматривается как один из важных элементов перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии на современные образцы.

Для предварительных испытаний САУ "Богдана", по нашей информации, применяются как 155-мм снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и 155 мм артиллерийские снаряды, которые были закуплены у чешской компании Excalibur Army - включительно с дальнобойными осколочно-фугасными снарядами с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВВ.

САУ 2С22 "Богдана": характеристики

САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Она должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины. Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания - чтобы быть мобильной, быстрой и неуязвимой от обратного огня врага. На сегодня изготовлен первый опытный образец, который прошел ходовые испытания.

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Автор: Денис Прядко