Четыре Toyota Land Cruiser и три Ford Ranger передал военнослужащим командующий НГУ.

15-й Славянский полк Национальной гвардии Украины получил новые служебные автомобили для выполнения служебно-боевых задач.

Как сообщает пресс-служба НГУ, сертификаты и ключи к внедорожникам - четырем Toyota Land Cruiser и двум Ford Ranger личному составу части вручил командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан.

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Он подчеркнул, что в 2020 году гвардейцы успешно выполнили все возложенные задачи.

«Совместно с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства Национальная гвардия Украины работает, как один слаженный механизм. Наши подразделения выполняют определенные задачи в различных регионах. И современная техника - непременная составляющая, которая позволяет существенно увеличить эффективность службы, поддерживая спокойствие и правопорядок на улицах наших городов и поселков, выполняя ряд задач в ООС», - отметил Балан.

«Отныне гвардейцы Славянского полка НГУ будут выполнять служебно-боевые задачи на четырех внедорожниках Toyota Land Cruiser» и двух «Ford Ranger». Еще один внедорожник Ford Ranger командующий НГУ передал бойцам батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого», - говорится в сообщении.

В завершение капеллан воинской части освятил новые автомобили.

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Автор: Тамара Отовская