Власти города Тройсдорф заблокировали планы одной из крупнейших оружейных компаний Германии по расширению производства.

Усилия Европы, направленные на увеличение производства вооружений и помощь Украине в борьбе с российским вторжением, столкнулись с неожиданным препятствием со стороны местных властей Германии. В частности, как пишет Euractiv, городской совет города Тройсдорф заблокировал планы одной из крупнейших оружейных компаний по расширению производства на местном уровне.

Отмечается, что уже в течение нескольких недель Тройсдорф конфликтует с гигантом оружейной промышленности Diehl Defence, чей местный завод производит зажигательные устройства, необходимые для большого количества взрывчатых веществ, таких как ракеты и ракетные заряды.

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Эти детали используются в производстве систем противовоздушной обороны "IRIS-Т", три из которых были поставлены немецким правительством в Украину.

Доля немецкой промышленности в плане ЕС по поставке снарядов Украине должна достичь 300 000 - 400 000 снарядов в год, и завод в Тройсдорфе является важным звеном в этих планах.

"Diehl Defence теперь видит будущее своего завода в Тройсдорфе под серьезной угрозой после того, как город решил претендовать на часть бизнес-парка, где базируется дочерняя компания группы DynITEC", - пишет издание.

Отмечается, что производитель оружия хотел выкупить землю, которую выставила на продажу бывшая оружейная компания Dynamit Nobel, чтобы расширить свои производственные мощности. Со своей стороны, местные власти планируют отдать этот участок на жилую и офисную застройку.

Примерно две трети депутатов городского совета Тройсдорфа отказались пожертвовать такой большой территорией в центре города. Это связано с тем, что, по словам местных властей, производство взрывчатых веществ и боевых устройств требует огромных защитных зон вокруг завода, которые не могут быть застроены из соображений безопасности.

В то же время, отмечает Euractiv, позиция властей Тройсдорфа не является одиноким исключением.

Ранее в этом году группа Rheinmetall, еще один флагман немецкой оружейной промышленности, заявила, что не будет строить новый завод по производству пороха для боеприпасов в регионе Саксония на востоке Германии. Проект вызвал обеспокоенность у местного населения, и, не получив общественного одобрения, Rheinmetall перенес проект в другое место в Баварии.

Снаряды для Украины

В марте ЕС принял решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайшего года. Согласно планам, снаряды должны быть предоставлены из собственных запасов стран-участников программы, а из бюджета ЕС им будет выделена компенсация. На эти цели в ЕС согласились потратить 1 миллиард евро.

В то же время в начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Европа сейчас отстает от своих целей, поскольку оборонная промышленность стран не может производить соответствующую продукцию достаточно быстро. Тогда же он отметил, что Украина в ближайшие месяцы получит от Германии 200 тысяч артиллерийских боеприпасов.

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