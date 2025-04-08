Поставки наземных робототехнических комплексов оккупантам хотят увеличить уже в этом году.

Россия вознамерилась создать армию наземных роботов. О таких планах рассказал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.

"В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", – заявил он.

По словам главы оборонного ведомства РФ, есть планы увеличить поставки наземных робототехнических комплексов оккупантам уже в этом году. Он добавил, что в каждой группировке захватнических войск России налажено свое производство наземных роботов, отметив, что такие изделия "отличаются наибольшей эффективностью".

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Производство оружия в РФ

Издание Defense Express пишет, что Россия молниеносными темпами развивает свой военно-промышленный комплекс. За 22 года – с 2000 по 2022 – РФ увеличила оборонные затраты минимум на 227%.

В то же время наращивать производство таких ракет как Х101, Кинжал, Калибр, Искандер-М, Искандер-К россияне пока не могут, считает авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, причина в том, что РФ исчерпала запасы дорогостоящих западных компонентов для баллистических ракет. Приобрести новые стране-агрессору мешают санкционные ограничения.

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