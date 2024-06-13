Возле Кубы 'засветилась' новейшая подводная лодка РФ, она годами волнует НАТО, - BI

Лодка прибыла в сопровождении двух военных судов в рамках запланированных учений.

У берегов Кубы "засветилась" одна из новых подводных лодок России, что вызывает наибольшее беспокойство в НАТО. Она находится там накануне запланированных военных учений.

Как пишет Business Insider, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Казань" из относительно нового класса. Эти субмарины годами волновали вооруженные силы США и Запада из-за своей незаметности и ударных возможностей.

Три российских корабля, а также "Казань" прибыли на Кубу в среду с пятидневным официальным визитом перед крупными одновременными воздушными и морскими учениями в Карибском бассейне. Развертывание включает фрегат "Адмирал Горшков", который вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон", что является еще одним вызовом для западных военных.

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Мощности "Казани"

Хотя официальные лица США заявили, что следят за судами и не ожидают неизбежной опасности в регионе, прибытие "Казани" является заметным событием. Официальные лица США и НАТО уже давно выражают обеспокоенность возможностями субмарины и других подобных ей подводных лодок. Российские подводные лодки класса "Ясень", как и "Казань", представляют серьезную угрозу. Россияне начали работать над классом во время холодной войны, а первая подводная лодка этого класса "Северодвинск" была введена в эксплуатацию в конце 2013 года.

Примерно в то время, когда появился "Северодвинск", исполнительный офицер командования военно-морских систем для подводных лодок сказал на военно-морском симпозиуме, что в будущем США "столкнутся с серьезными потенциальными противниками", добавив, что "надо только взглянуть на "Северодвинск".

После того, как "Северодвинск" был введен в состав российского флота, последующие подводные лодки имели обновленные конструкции. "Казань" была второй подводной лодкой этого класса, но первой из новых модернизированных подводных лодок. Он заметно меньше и имеет более тихий ядерный реактор.

Новые и более совершенные функции подводных лодок делают их тихими, их трудно отслеживать, они хорошо вооружены и способны атаковать наземные и морские цели практически без предупреждения. Эти военные корабли могут нести крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр", а позже - новые ракеты "Циркон". Изменение возможностей с появлением подводных лодок класса "Ясень-М" привело к изменению их использования. Согласно анализу Королевского института объединенных вооруженных сил 2021 года, "способность "Казани" запускать ряд противокорабельных и наземных ракет" свидетельствует о том, что "ударные миссии большой дальности, кажется, заменяют блокирование морских линий связи (SLOC) в качестве основной задачи".

В 2021 году генерал ВВС США Глен ВанХерк, глава Северного командования США и Командования аэрокосмической обороны Северной Америки, заявил, что подводные аппараты "спроектированы для незамеченного развертывания в пределах радиуса действия крылатых ракет наших береговых линий, чтобы угрожать критической инфраструктуре во время эскалации кризиса".

ВанХерк вместе с другими американскими официальными лицами заявил, что подводные подводные корабли класса "Ясень" "равны с нашими" и неоднократно предупреждал об увеличении присутствия этих судов у побережья США.

Почему "Казань" появилась возле Кубы?

В целом Россия планирует построить не менее девяти подводных лодок "Ясень", но есть признаки того, что в будущем их может быть больше.

Развертывание российской армии на Кубе служит многим целям. Это происходит в преддверии Карибских воздушных и морских учений, первых, которые Россия проводит в этом районе с 2019 года. Они служат укреплению российско-кубинских связей. И это демонстрация силы на фоне войны в Украине.

Напряжение особенно высоко после того, как США нерешительно согласились разрешить Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по целям на территории России.

Представители США заявили, что перемещение этих судов в этот район не является прямым ответом на эти события или эскалацию, отметив, что Куба принимала российские корабли ежегодно с 2013 по 2020 год, а российские учения являются обычными.

Однако корабли этой группы относятся к более совершенным в России или имеют более новое оружие. В прошлом официальные лица НАТО отмечали подводные лодки класса "Ясень" как "одну из больших стратегических проблем", с которой сталкивается Альянс.

Российский флот возле Кубы

Напомним, ранее УНИАН писал, что 12 июня на Кубу прибыла российская военно-морская флотилия - это первый подобный визит с начала войны в Украине.

Сообщалось, что российская атомная подводная лодка и три военных корабля дадут салют из 21 орудия по Гаванскому заливу, чтобы поздравить коммунистические власти острова.

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