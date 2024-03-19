В ходе ремонта подлодка якобы прошла модернизацию и получила новое оборудование.

Российские специалисты завершили основные ремонтные работы на глубоководной подводной атомной лодке специального назначения АС-31, известной как "Лошарик". Субмарина должна теперь пройти испытания, в том числе погружение на глубину в 6 км.

Аналитики Defence Express отметили, что финальные испытания назначены на лето, таким образом, подводную лодку восстанавливали пять лет.

Катастрофа на субмарине произошла в Кольском заливе Баренцева моря 2 июля 2019 года, когда на борту произошел пожар. По официальной информации, 14 российских подводников из 25 человек экипажа погибли.

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При этом сообщалось, что пожар возник из-за некачественных китайских или "импортозамещающих" литий-ионных аккумуляторов. На момент инцидента АС-31 был пристыкован к подводному крейсеру стратегического назначения проекта 667БДРМ.

В ходе ремонта подлодка якобы прошла модернизацию и получила новое оборудование, а также заменили ядерное топливо реактора.

Эксперты отметили, что АС-31 "Лошарик" - диверсионная субмарина, которая предназначена для проведения операций на значительной глубине. Западные специалисты считают, что ее целями могут быть подводные коммуникации и донные системы обнаружения подводных лодок, в частности IUSS на Фарерско-исландском рубеже.

Прозвище подлодки связано с характерной конструкцией аппарата, в котором внутренние отсеки выполнены в форме сфер из титановых сплавов.

Достоверных иллюстрацим подводного аппарата нет.

Уничтожение подлоки Ростов-на-Дону - главные новости

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Позже стало известно, что в результате атаки повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" - впервые в истории по подлодке ударили крылатой ракетой.

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