Российские специалисты завершили основные ремонтные работы на глубоководной подводной атомной лодке специального назначения АС-31, известной как "Лошарик". Субмарина должна теперь пройти испытания, в том числе погружение на глубину в 6 км.
Аналитики Defence Express отметили, что финальные испытания назначены на лето, таким образом, подводную лодку восстанавливали пять лет.
Катастрофа на субмарине произошла в Кольском заливе Баренцева моря 2 июля 2019 года, когда на борту произошел пожар. По официальной информации, 14 российских подводников из 25 человек экипажа погибли.
При этом сообщалось, что пожар возник из-за некачественных китайских или "импортозамещающих" литий-ионных аккумуляторов. На момент инцидента АС-31 был пристыкован к подводному крейсеру стратегического назначения проекта 667БДРМ.
В ходе ремонта подлодка якобы прошла модернизацию и получила новое оборудование, а также заменили ядерное топливо реактора.
Эксперты отметили, что АС-31 "Лошарик" - диверсионная субмарина, которая предназначена для проведения операций на значительной глубине. Западные специалисты считают, что ее целями могут быть подводные коммуникации и донные системы обнаружения подводных лодок, в частности IUSS на Фарерско-исландском рубеже.
Прозвище подлодки связано с характерной конструкцией аппарата, в котором внутренние отсеки выполнены в форме сфер из титановых сплавов.
Достоверных иллюстрацим подводного аппарата нет.
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