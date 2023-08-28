Основным поставщиком критически важных компонентов является Китай.

Россия в процессе изготовления собственных беспилотников в значительной мере полагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

Как сообщает Офис президента Украины, к такому выводу пришла международная рабочая группа по санкциям против России после изучения 174 иностранных компонентов, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют оккупационные войска на поле боя ("Shahed-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10").

"Основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них происходят через Гонконг. На Турцию и Объединенные Арабские Эмираты приходится 5% и 2% компонентов соответственно. Также в дронах были обнаружены составляющие, произведенные в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах, в частности процессоры, микросхемы, транзисторы и другие жизненно важные компоненты", - говорится в сообщении.

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Также Международная рабочая группа указала на то, что многие детали для БпЛА можно получить через общедоступные платформы. Это значительно усложняет регуляторный надзор за их транспортировкой в Россию.

Учитывая эти факты, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа РФ к их продукции в обход экономических санкций.

"Шахеды" российского производства

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Россия закупила у Ирана ударные беспилотники "Shahed", которые начала активно использовать для террористических атак, в том числе бить ими по объектам украинской энергосистемы.

В дальнейшем Россия подписала договор с Ираном об открытии завода по производству "Шахедов" в особой экономической зоне Татарстан "Алабуга".

В июле этого года руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты уже начали использовать для атак "Шахеды" собственного производства. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

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