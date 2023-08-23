Сейчас 70% иностранных компонентов в российском оружии имеет западное происхождение.

Почти 70% иностранных компонентов, которые находят в российских БПЛА, происходят из западных стран. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как можно "перекрыть кислород" российским военным заводам.

Он отметил, что международная санкционная группа Макфола-Ермака изучила 174 иностранных компонента, которые находят в российских беспилотниках, и констатировала, что Россия до сих пор очень зависима от компонентов иностранного производства, в частности микр оэлектроники.

Главной проблемой является то, что часть этих компонентов возможно приобрести на открытом рынке. Для покупки западных компонентов россияне используют обходные схемы через третьи страны, однодневные подставные компании и многие другие хитрости.

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Чтобы таки "перекрыть кислород" российским производителям дронов, группа Макфола-Ермака предложила следующее:

Унифицировать санкционные списки всех стран санкционной коалиции.

Расширить категории запрещенных к поставке в РФ товаров, чтобы проще отслеживать соблюдение санкций.

Улучшить сотрудничество между производителями важнейших компонентов и правительствами.

Производители должны взять на себя ответственность за то, чтобы их продукция не попадала в российское оружие.

Применение механизмов борьбы с отмыванием денег к мерам экспортного контроля, поскольку уклонение от санкций часто имеет схожие модели с отмыванием денег.

Санкции против России

Как ранее писал УНИАН, Россия продолжает производить вертолеты Ка-52, используя современные технологии. По словам Андрея Ермака, страна-агрессор обходит санкции и находит нужные детали для военной техники.

По данным журналистских расследований, Россия в достаточном для себя количестве импортирует почти любые санкционные товары, не имея существенных проблем с обеспечением военного производства. Только за последние полгода Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний на общую сумму более полумиллиарда долларов. Их используют в производстве ракет и другого оружия.

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