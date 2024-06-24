Тематика нынешних учений - противоминная деятельность, что очень важно для Украины в вопросе разминирования акватории Азово-Черноморского региона.

В международных учениях "Си Бриз2024", которые начинаются сегодня, принимают участие экипажи двух украинских противоминных кораблей - "Черкассы" и "Чернигов". Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что в учениях "Си Бриз2024" принимают участие наши партнеры как из Европы, так и с других континентов.

"И тематика учений в очередной раз - противоминная деятельность. В этом году мы надеемся завершить оценивание наших экипажей, которые уже здесь (на учениях - УНИАН) находятся, которые уже несут службу на украинских противоминных кораблях "Черкассы" и "Чернигов". Соответственно для нас это очень важно потому, что это предоставляет в дальнейшем больше возможностей для выполнения совместных задач со странами НАТО. Учитывая то, что Украину ждет большая операция по разминированию акватории Азово-Черноморского региона. Это полномасштабная операция. Соответственно, мы проходим сейчас те последние стадии, без которых это фактически будет невозможными", - рассказал Плетенчук.

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Представитель МВД также подчеркнул, что Украине так же есть чем поделиться с партнерами на этих учениях.

"Опыта у наших военных моряков много и он является уникальным. Потому что проводить разминирование в условиях боевых действий в море - такой опыт имеют немногие страны", - подчеркнул Плетенчук.

Ситуация в оккупированном Крыму

Крым стал большой Чернобаевкой, заход Украины на полуостров станет поражением России, заявил на днях в интервью УНИАН военный эксперт Евгений Дикий.

Военные объекты РФ в оккупированном украинском Крыму являются законными целями для Сил обороны Украины. Сейчас враг пытается прятать свой военный флот, выводя его из акватории Черного моря. В начале июня стало известно, что Россия перебазировала свой Черноморский флот в Азовское море. На днях Плетенчук сообщил, что в Азовском море находится ударная группировка, где, по мнению российских оккупантов, их корабли могут чувствовать себя в безопасности от украинских дронов.

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