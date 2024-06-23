Сейчас в Азовском море находится ударная группировка.

Российские оккупанты продолжают удерживать по меньшей мере один снаряженный ракетоноситель в Черном море, сообщил в эфире телемарафона спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Находится в Черном море подводная лодка, это так называемая "Варшавянка". У нее должно быть на вооружении 4 ракеты, по уточненным данным. В целом же, две единицы, вторая пока еще уточняется, поскольку эта информация непроста в верификации. Однако подводная лодка есть и вероятно она снаряжена", - рассказал Плетенчук.

Он также добавил, что Россия продолжает удерживать свой флот в Азовском море, где, по мнению российских оккупантов, он может чувствовать себя в безопасности от украинских дронов.

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"В Азовском море у нас, к сожалению, находится целая ударная группировка. Это три носителя крылатых ракет - малые ракетные корабли, также три больших десантных корабля - разные модели. Также обычно их сопровождает еще несколько минных тральщиков. Но набор довольно существенный и можно считать, что у них на вооружении 20 ракет может быть, учитывая то, что еще четыре они использовали за прошедшие сутки", - добавил Плетенчук.

Российский флот: другие важные новости

В начале июня стало известно, что Россия перебазировала свой Черноморский флот в Азовское море. По информации ВМС Украины, на Азовском море захватчики чувствуют себя безопаснее, чем в Черном, поэтому решили организовать учения именно там.

В целом же, как рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко, сейчас в составе Черноморского флота РФ остается около 60 кораблей и катеров в боевом ядре.

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