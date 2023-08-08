Стало известно, как в Турции продолжается строительство будущего флагмана, и детали о противоминном дивизионе.

Флагман Военно-морских сил ВСУ, корвет "Гетьман Иван Мазепа", который сейчас строится в Турции, может стать в ряды национального флота в 2025 году. Такое мнение во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса" сегодня высказал спикер ВМС Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"В Турции процесс строительства продолжается согласно плану. Мы рассчитываем на этот корабль в 2024-2025 годах. Второй корабль так же строится - процесс идет согласно установленных сроков и процедур", - сказал военный.

Он также рассказал о будущем противоминном дивизионе в Черном море

Военный напомнил, что Великобритания передала Украине два минных тральщика Sandown, которые пока не могут попасть в Украину. Речь идет о противоминных кораблях "Чернигов" и "Черкассы", которые в этом году принимали участие в международных учениях "Си Бриз", проходивших в Великобритании. Как пояснил Плетенчук, согласно требованиям Конвенции Монтре, Турция прекратила перемещение всех кораблей в Черное море проливами Босфор и Дарданелла, поэтому тральщики пока не могут добраться до Украины.

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"Они будут включены во вновь созданное противоминное подразделение. Этот дивизион будет заниматься операциями по разминированию акватории Черного моря. Мы также рассчитываем, что, кроме этих двух единиц, получим еще нидерландские противоминные корабли. То есть будет четыре, и надеемся, что это - не конечная цифра. Учитывая минную опасность, которая есть в Черном море, этот вопрос очень актуален", - отмечает Плетенчук.

По его словам, как только будет возможность, начнется масштабная противоминная операция, к которой, как надеются в ВМС ВСУ, будут привлечены иностранные партнеры, в том числе все страны, имеющие выход к Черному морю. В частности, это три страны НАТО - Румыния, Болгария и Турция, также к разминированию может приобщиться Грузия.

Корвет "Гетьман Иван Мазепа" - что о нем известно

В сентябре 2021 года в Турции состоялась закладка киля корабля класса "корвет" типа Ada для ВМС Украины. Уже 2 октября 2022 года в Стамбуле на военной верфи предприятия Istanbul Naval Shipyard произошла церемония спуска на воду этого корвета с наименованием "Гетьман Иван Мазепа". Корпус будущего флагмана ВМС ВСУ сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" в Мариуполе, который сейчас оккупирован российскими захватчиками.

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