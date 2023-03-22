США боятся передавать эти боеприпасы из-за возможной эскалации.

Четыре члена Конгресса США от Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой прислать кассетные боеприпасы в Украине.

Об этом говорится в письме-обращении законодателей к Джо Байдену. В то же время они напомнили об опасениях Белого дома сделать это из-за якобы возможной эскалации со стороны РФ.

Республиканцы раскритиковали Байдена за "нежелание предоставить Украине необходимый тип и количество огневых средств дальнего радиуса действия и возможности для маневра, чтобы создать прорыв против российских сил".

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Письмо подписали Джим Риш из сенатского комитета по международным отношениям, Роджер Уикер, комитет по вооруженным силам, Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, и Майк Роджерс, председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Кассетные боеприпасы на войне

Как известно, кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, к которой присоединились 123 государства. США, Украина и РФ подписали эту конвенцию.

В конце лета 2022 года Хьюман Райтс Вотч сообщил, что сейчас Украина - единственная страна, на территории которой используют кассетные боеприпасы. Отмечалось, что оккупационная армия использовала кассетные боеприпасы сотни раз в как минимум 10 украинских областях.

В начале декабря стало известно, что Украина просит США передать кассетные боеприпасы.

В январе Эстония заявила о готовности передать ВСУ кассетные боеприпасы, если Германия разрешит их реэкспорт.

Как писали СМИ, в марте Украина снова повторила свой запрос об этом виде боеприпасов в США.

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