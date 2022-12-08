Это предложение еще серьезно не рассматривали из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы.

Украина попросила США предоставить кассетные боеприпасы. Как стало известно CNN, высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически, о чем ранее не сообщалось.

Предполагается, что кассетные боеприпасы смогут предоставить, когда запасы боеприпасов на западных складах иссякнут.

Издание отмечает, что для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, которые предоставили США и другие страны, и способ сократить численное превосходство России в артиллерии.

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Вместе с тем, по словам источников издания, это предложение еще серьезно не рассматривали из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала украинцам, что в ближайшее время это маловероятно.

"Способность Украины добиваться успехов на нынешнем и предстоящем этапах войны никоим образом не зависит и не связана с приобретением ими указанных боеприпасов", — сказал CNN помощник конгрессмена.

США заменили улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения, известные как DPICM, на альтернативную боеголовку M30A1. M30A1 содержит 180 тысяч мелких осколков из вольфрамовой стали, которые разлетаются при ударе и не оставляют на земле неразорвавшихся боеприпасов. Украинские официальные лица, однако, говорят, что DPICM, которые сейчас находятся на хранении в США, могут значительно помочь украинским военным на поле боя — больше, чем M30A1.

Кассетные боеприпасы на войне в Украине

И украинцы, и русские применяли кассетные бомбы с первых дней полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, но русские применяли их против гражданских целей, включая парки, клиники и культурный центр.

Применение Россией этих боеприпасов, в том числе 300-мм кассетных ракет "Смерч", способных выпустить 72 суббоеприпаса на площадь размером с футбольное поле, было зафиксировано в десятках областей Украины, в том числе в Харькове.

Ни США, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, которая запрещает использование, производство и накопление таких кассетных бомб из-за потенциального риска для мирных жителей. Но США начали поэтапно отказываться от них в 2016 году, поскольку они "содержали сотни более мелких взрывчатых веществ "кассетных бомб", которые часто оставались неразорвавшимися на поле боя, представляя опасность для гражданского населения.

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